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كورة لايف.. مباراة ضمك والعدالة في الدوري السعودي للمحترفين بدون تقطيع

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ويدخل ضمك المباراة بأمل تحقيق النقاط الثلاثة ، حيث تمكن من حصد نقمة ثمينة في الجولة الماضية أمام النصر بالتعادل بهدف لمثله ، حيث يمتلك ضمك 10 نقاط في المركز الأخير من انتصارين وأربعة تعادلات و 10 خسائر.

ويعول مدربه الجزائري نور الدين بن زكري على خدمات مدافعه جمعان الدوسري من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة.

بينما يطمح العدالة إلى تحقيق النقاط كاملة ، حيث يدخل المباراة في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقاط بفوزه في لقائين وتعادل في خمسة مباريات وخسر تسعة لقاءات.

ويعول العدالة على خدمات نجم منتخب مدغشقر اندرياماتسنورو ، ومدافعه مرتضى المريح من أجل تحقيق الهدف وهو الفوز.

موعد مباراة ضمك ضد العدالة اليوم
المباراة تقام في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على قناة السعودية الرياضية.

 جدول مباريات الدوري السعودي – الجولة 17
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ضمك – العدالة 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1
التعاون – الاتحاد 18:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 2
الهلال – الرائد 20:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت مصر الرياضية السعودية 1
ضمك و العدالة الساعة 3 علي قناة 1
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