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حبس 3 عاطلين 15 يوما لإتجارهم بالمواد المخدرة في الشروق

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:16 م
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بوابة الفجر
نسمة رمضان
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس 3 متهمين 15 يوما علي ذمة التخقيق، لإتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة بالشروق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم شرطة الشروق، تفيد قيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات والبحث، تمكنت ضباط شرطة الشروق، من إلقاء القبض على كلا من: "إبراهم. ع"، و" إبراهيم.ع"، "مصطفي.م"، وبالفحص تبين أنهم على ذمة قضايا أخرى.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنه بأماكن تواجدهما، تم ضبط المتهمين، وبحيازتهم ربع كيلو مخدر الهيروين، وبمواجهتهما إعترف بحيازتهم الهيروين بقصد الإتجار، وحرر محضر بذلك، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

النيابة العامة المخدرات الفجر الشروق

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