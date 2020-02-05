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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:08 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات، علي النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 6 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس 5 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 6 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 6 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم 11 جنيه للكيلو، وسعر الجزر 3.5 جنيه للكيلو، وسعر الفاصوليا 12 جنيه للكيلو، وسعر الكوسا 9 جنيهات للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر البرتقال 6 جنيه للكيلو، وسعر الجوافة 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر الفراولة 12 جنيه للكيلو.

وتتباين اسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.
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الكلمات المفتاحية

سلع خضراوات اخبار مصر أسعار

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