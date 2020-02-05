Advertisements
Advertisements
Advertisements

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
أعلن الدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، نشر نتيجة الشهادة الإعدادية، بالكامل على الموقع الإلكترونى للمديرية، فور اعتمادها اليوم الأربعاء من محافظ الإقليم، وإرسال نسخ منها إلى جميع الإدارات التعليمية والمدارس.

واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، بنسبة نجاح 80.6%، بحضور محمد عبدالله وكيل وزارة التعليم، وخالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

كما اعتمد المحافظ، نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78%، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 90%، ونسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 66.5%.

ولمعرفة النتيجة اضغط هنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة الشهادة الإعدادية في اليفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية طلاب الشهادة الإعدادية

أخبار تهمك

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 15 ساعة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 14 ساعة

انقلاب جوي خلال ساعات.. تعرف على تحذيرات الأرصاد الجوية

منذ أقل من ساعتين

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 15 ساعة

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أول قرار من رئيس برشلونة للرد على غضب ميسي

منذ 37 دقيقة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ يوم

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 15 ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 13 ساعة

(direct link) ‫| نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه‬‎ الترم الاول 2020 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم | natiga.egymoe نتيجة Dakahlia الآن

منذ أقل من ساعة

"مذبحة البحيرة".. أب يقتل أسرته بالكامل وينشق نفسه.. وقرار جديد للنيابة

منذ أقل من ساعتين

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 14 ساعة

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 16 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75,02% (صور)

عاجل| برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019

اليوم السابع| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

عاجل| برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا

ننشر أسماء أوائل الشهادة الأعدادية بمحافظة قنا

عاجل.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في بني سويف بـ"رقم الجلوس"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:20 م

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

10:53 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

11:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status