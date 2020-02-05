برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

أعلن الدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، نشر نتيجة الشهادة الإعدادية، بالكامل على الموقع الإلكترونى للمديرية، فور اعتمادها اليوم الأربعاء من محافظ الإقليم، وإرسال نسخ منها إلى جميع الإدارات التعليمية والمدارس.واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، بنسبة نجاح 80.6%، بحضور محمد عبدالله وكيل وزارة التعليم، وخالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.كما اعتمد المحافظ، نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78%، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 90%، ونسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 66.5%.