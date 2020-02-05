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"السياحة والآثار" تصدر نشرة تعريفية بقباب البهنسا في المنيا (صور)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:54 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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أصدرت وزارة السياحة والآثار مطوية مصورة تعريفية عن الآثار الإسلامية بمدينة البهنسا، من قباب وأضرحة ومساجد خاصة بصحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين والعلماء الذين زاروا مصر، بالإضافة إلى شجرة السيدة مريم العذراء وقبة السبع بنات.

وحصلت الفجر على الصور الأولى من تلك المطوية التعريفية والتي شملت أبرز آثار البهنسا الإسلامية والقبطية، ومنها قبة على الجمام وأولاد عقيل، وقبة محمد بن عقبة الجهني، وقبة أبان بن عثمان بن عفان، وشجرة العائلة المقدسة.

جاء ذلك بعد 5 أيام من جولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في مدينة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا وتوجيهه بعمل مطوية تعريفية عنها، وسوف يتم طبع أعداد كافية منها لتوزيعها على جميع المناطق الأثرية والمكاتب السياحة بمختلف محافظات الجمهورية. 

وكان وزير السياحة والآثار قد زار محافظة المنيا يوم الخميس الماضي 30 يناير؛ للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة الغريفة بتونا الجبل.

وقام بجولة يوم الجمعة 31 يناير؛ لتفقد أعمال مشروع ترميم دير وكنيسة السيدة العذراء بدير جبل الطير والتي هي أحد نقاط مسار العائلة المقدسة.

وكذلك تفقد مدينة البهنسا والتي تُعرف بـ "البقيع الثاني" فهي تضم قباب وأضرحة ومساجد حوالي 70 من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين والشهداء، حيث أصدر الوزير توجيهاته بعمل حملة تعريفية عنها للسائحين بالمدينة وأهميتها التاريخية والدينية.

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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والآثار مكاتب السياحة مدينة البهنسا الآثار الإسلامية

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