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أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-2-2020.. السجق يبدأ من 110 جنيها

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:58 ص
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أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم
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أسعار اللحوم اليوم 

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-2-2020 في الأسواق المحلية وتشهد أسعار اللحوم حالة من الاستقرار  خلال تعاملات الفترة الماضية، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار اللحوم في السوق المحلى وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-2-2020

سجل سعر كيلو سعر اللحوم الكندوز بين 110 و 130جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها، وسجل سعر كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيه، بينما سجل سجلت أسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها.

وسجل سعر كيلو السجق 110-125 جنيها، فيما سجل سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
تراوح سعر الكبدة البلدي 110 جنيه، بينما سجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه.
سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، وسجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها، وسجل سعر كيلو اللحم الضأن والكندوز ما بين 80-90 جنيها.



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