خيانة واضحة.. "الإصلاح" سلم مواقع مهمة للمليشيا على حدود السعودية

سلم حزب الإصلاح اليمني، جبهات مهمة على حدود المملكة العربية السعودية، في خيانة واضحة لقوات التحالف العربي.

وشهدت جبهة الملاحيط، التابعة لمديرية الظاهر، جنوب غربي صعدة، والتي استعادت المليشيا جزءا كبيرا منها في أكتوبر من العام الماضي، خيانة مشابهة.

وقد أفادت مصادر، بأن حزب الإصلاح المحسوب ايدلوجيا على قطر، سلم مواقع مهمة في الجبهة مقابل صفقة تسلمه ارهابيين يتبعونه كانوا موقوفين تحت المحاكمة على ذمة تورطه في تفجير مسجد دار الرئاسة اليمنية الذي استهدف الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وعدد من أركان نظام حكمه عام 2011.

وقالت المصادر، أن عودة الحوثي إلى كثير من الجبهات التي يديرها ويشرف عليها حزب الإصلاح، كان باتفاق بين الحزب والجماعة اللذين يلتقيان عند نقطة التفاهم والتعاون مع قطر ومخططاتها المشبوهة في اليمن.