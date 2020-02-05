روجينا في كواليس مسلسل "أسود فاتح" مع فريق العمل





شاركت الفنانة روجينا متابعيها بصورة من كواليس مسلسل "أسود فاتح"، بصحبة صناع العمل، الفنان شريف سلامة و أحمد فهمي و صبري فواز عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،



وقامت روجينا بالتعليق على الصورة قائلة:"باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح مسلسل اسود فاتح رمضان".





مسلسل "أسود فاتح"، من بطولة كلا من الفنانة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، رانيا منصور، فراس سعيد، حسام الجندي، صبري فواز، حنان سليمان، ناصر سيف، نانسي صلاح، عمر السعيد وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة صباح إخوان للمنتج صادق الصباح ومن سيناريو وحوار أمين. جمال وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي بشكل مختلف.



وفى سياق آخر، تُشارك روجينا أيضا في السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس"، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان،روجينا، نور،ريم سامى،عبد العزيز مخيون،أحمد زاهر، نجلاء بدر،دنيا عبد العزيز، إدوارد ، أحمد داش، رحاب الجمل.



