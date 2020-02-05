Advertisements
Advertisements
Advertisements

كردستان العراق تتفق مع بغداد على نصيبها في ميزانية 2020

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
ذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن حكومة العراق ومنطقة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي توصلت إلى إتفاق بشأن مساهمة أربيل في الميزانية الاتحادية لعام 2020.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث، جوتيار عادل، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان قوله إن الصفقة تشمل نقل 250 ألف برميل يوميًا من المنطقة المنتجة للنفط إلى الميزانية الوطنية للعراق. وميزانية العراق الفيدرالية 2020 قيد المناقشة حاليًا في البرلمان.

وكان من المتوقع أن تبلغ ميزانية العام الماضي، التي شملت مساهمة إقليم كردستان، 133 تريليون دينار (112 مليار دولار) على أساس صادرات النفط البالغة 3.88 مليون برميل يوميًا بسعر 56 دولارًا للبرميل.

وفي الوقت الحالي، تبلغ صادرات حكومة إقليم كردستان حوالي 400000، إلى 500000، برميل يوميًا.

وتضمنت ميزانية 2019 دفع رواتب البيشمركة، وهي القوة العسكرية للمنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وهي خطوة ساعدت في تخفيف التوتر بين بغداد واربيل.

وأعلن مسؤولون أكراد أنهم سينتظرون حتى يشكل محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء المكلف حكومة جديدة قبل البدء في تحويل عائدات النفط إلى شركة سومو الوطنية الحكومية على النحو المتفق عليه.

وأضاف عادل، أن التحويل سيبدأ عندما تبدأ بغداد في الوفاء بالتزاماتها ولا يوجد نصيب كردي ثابت في ميزانية البلاد.

ويجب على علاوي تشكيل حكومة جديدة في غضون شهر ومواجهة تصويت بالثقة في البرلمان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد توفيق العلاوي كردستان العراق

أخبار تهمك

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 12 ساعة

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 14 ساعة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الثلاثاء| رابط مشاهدة مباراة ليفربول الآن

منذ حوالي 14 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 12 ساعة

نتائج الصعيد ظهرت | Link نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2020 في محافظات (المنيا - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا) بالاسم ورقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم iN hErE

منذ حوالي 13 ساعة

"الراسب أصبح ناجحًا والعكس".. تعديل نتيجة الصف الثاني الثانوي يصدم أولياء الأمور

منذ حوالي 10 ساعات

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 12 ساعة

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 13 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 14 ساعة

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يعجل بمذبحة في برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 14 ساعة

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

كردستان العراق: تحديث خط لأنابيب النفط لرفع طاقته إلى مليون برميل

عادل عبد المهدي: بغداد ستوحد الإجراءات الجمركية مع إقليم كردستان

رئيسة مؤقتة.. أول امرأة على رأس برلمان كردستان العراق

حكومة كردستان تنفي وجود معسكر إسرائيلي في أربيل

لجنة تقصي الحقائق البرلمانية العراقية تحقق في صادرات نفط كردستان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:20 م

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

10:53 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

11:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status