أول تعليق لرئيسة مجلس النواب الأمريكي على تمزيقها خطاب ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، إن تمزيقها نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه كان "تصرفًا مهذبًا بالنظر إلى الخيارات الأخرى".

وقالت نانسي بيلوسي، إنها قامت بتمزيق الخطاب، بعدما رفض ترامب مصافحتها، على خلفية محاكمته في مجلس الشيوخ، قبيل إلقاء خطابه حول الاتحاد.

ووقفت مجلس النواب نانسي بيلوسي، بعد انتهاء الرئيس الأمريكي من خطابه، وشرعت بشكل استعراضي في تمزيق نسخة من خطابه"، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

​وكان ترامب، قد ألقى خطابًا في رسالته النقابية الثالثة، وتأتي بعد مناقشة استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ حول ما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه أم لا، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.