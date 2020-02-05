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تركي آل الشيخ يتلقى "كمبيوتر" هدية.. وهنيدي يعلق: نلعب عليه "بابجي"
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:20 ص
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الفجر الفنى
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كشف المستشار تركي آل الشيخ، عن تلقيه هدية ثمينة، وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر "آبل" والذي يعد من أقوى أجهزة الكمبيوتر في العالم.
ونشر "تركي" عبر حسابه الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر "تويتر" صورة للجهاز معلقا عليها قائلا: "تلقيت هدية من أقوى الأجهزة في العالم، وإن شاء الله أستفيد منه".
ليعلق على المنشور محمد هنيدي، بنعليقاته الساخرة والكوميدية قائلا: "هنلعب عليه بابجي".
جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي، شارك في فعاليات موسم الرياض الذي أقيم بالسعودية، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، وذلك بمسرحيته "3 أيام في الساحل" وحققت المسرحية نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضها.
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