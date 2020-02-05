Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركي آل الشيخ يتلقى "كمبيوتر" هدية.. وهنيدي يعلق: نلعب عليه "بابجي"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:20 ص
Advertisements
تركي ال الشيخ ومحمد هنيدي
تركي ال الشيخ ومحمد هنيدي
الفجر الفنى
Advertisements
كشف المستشار تركي آل الشيخ، عن تلقيه هدية ثمينة، وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر "آبل" والذي يعد من أقوى أجهزة الكمبيوتر في العالم.


ونشر "تركي" عبر حسابه الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر "تويتر" صورة للجهاز معلقا عليها قائلا: "تلقيت هدية من أقوى الأجهزة في العالم، وإن شاء الله أستفيد منه".


ليعلق على المنشور محمد هنيدي، بنعليقاته الساخرة والكوميدية قائلا: "هنلعب عليه بابجي".

تركي آل الشيخ يتلقى كمبيوتر هدية.. وهنيدي يعلق: نلعب عليه بابجي

جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي، شارك في فعاليات موسم الرياض الذي أقيم بالسعودية، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، وذلك بمسرحيته "3 أيام في الساحل" وحققت المسرحية نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موسم الرياض محمد هنيدي تركي ال الشيخ 3 ايام في الساحل

أخبار تهمك

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الثلاثاء| رابط مشاهدة مباراة ليفربول الآن

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يعجل بمذبحة في برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 13 ساعة

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

منذ حوالي 16 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 12 ساعة

"الراسب أصبح ناجحًا والعكس".. تعديل نتيجة الصف الثاني الثانوي يصدم أولياء الأمور

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 14 ساعة

نتائج الصعيد ظهرت | Link نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2020 في محافظات (المنيا - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا) بالاسم ورقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم iN hErE

منذ حوالي 13 ساعة

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 12 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 14 ساعة

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 13 ساعة

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 14 ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد طرحه "مقدرش عالنسيان".. عمرو دياب يتصدر تريند "تويتر"

عاجل.. تركي أل الشيخ يعلن عن الزي الجديد لبيراميدز

محمد هنيدي ينعى طفلة سناب شات دانه القحطاني

"يلهث وراء شهرة زائفة".. ما وراء هجوم المقاول الهارب على "هنيدي"؟

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ"ميكروباص ألميريا"

لأول مرة.. أحمد عز وروبي وأحمد مكي على خشبة المسرح وهذه التفاصيل (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:20 م

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

10:53 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

11:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status