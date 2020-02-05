تركي آل الشيخ يتلقى "كمبيوتر" هدية.. وهنيدي يعلق: نلعب عليه "بابجي"





ونشر "تركي" عبر حسابه الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر "تويتر" صورة للجهاز معلقا عليها قائلا: "تلقيت هدية من أقوى الأجهزة في العالم، وإن شاء الله أستفيد منه".









ليعلق على المنشور محمد هنيدي، بنعليقاته الساخرة والكوميدية قائلا: "هنلعب عليه بابجي".





كشف المستشار تركي آل الشيخ، عن تلقيه هدية ثمينة، وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر "آبل" والذي يعد من أقوى أجهزة الكمبيوتر في العالم.