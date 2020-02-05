Advertisements
Advertisements
Advertisements

قيادي يمني لــ "الفجر": الجنوب قضية أرض وشعب وهوية.. وهذا هو الخيار الصحيح (حوار)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:31 ص
Advertisements
علي محمد صالح البكري
علي محمد صالح البكري
الشحات غريب
Advertisements
◄خيار الحرب فاشل وخيار الحل السياسي بالمفاوضات هو الخيار الصحيح
◄ الشرعية اليمنية سبب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض
◄قضية شعب الجنوب هي قضية أرض وشعب وهوية
◄المشهد معقد بتعدد وتنوع اللاعبين فيه اقليمياً ودولياً 

كشف عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي "علي محمد صالح البكري"،  أنه في مثل أوضاع اليمن المواقف الصعبة  كثيره لكن أصعبها بالنسبة له كانت هزيمة الجنوب في حرب 1994م من قبل قوى (ج.ع.ي) العسكريه والدينية والقبلية وماتلى تلك الحرب من عبث  في كل الجوانب بل صارنا بالجنوب في وضع احتلال بكل المقاييس.

وأضاف في حوار خاص لــ "الفجر" أنه بعد خمس سنوات من الحرب ثبت أن خيار الحرب فاشل وأن خيار الحل السياسي بالمفاوضات هو الخيار الصحيح، بعد أن تم التعرف أن جذر الأزمة اليمنية هي قضية شعب الجنوب  التي بحلها بما يرضي شعب الجنوب سيتم إنهاء الأزمه اليمنية بشكل عام. 

◄ماذا عن الأوضاع بعد عودة الحكومه الشرعية اليمنية للعاصمه عدن؟

كانت عودة رئيس حكومة الشرعية اليمنية إلى العاصمه عدن بموجب اتفاق الرياض للقيام بالمهام العاجلة في تحسين الخدمات وصرف المرتبات وغيرها من المهام المستعجلة، لكن مع الأسف أن المهام العاجلة تعثر تنفيذها بل الوضع المعيشي يزداد سؤاً نتيجه الإنهيار الكبير لقيمة العمله منذ عودة الحكومة.

◄ ماذا عن دور المرأه بالمجلس الانتقالي؟

كانت المرأه في دولة الجنوب قبل الوحدة تتمتع بحقوق ومزايا كبيره في كل جوانب الحياة وقانون الأسرة كان نموذجاً على مستوى الوطن العربي، صحيح أنه بعد احتلال الجنوب قد تراجعت مكانتها وحقوقها في الدولة والمجتمع بفعل نظرة ثالوث سلطة صنعاء المتخلفه، لكن المجتمع بالجنوب وخاصه بالمدن لازال يحتفظ بالنظره الواعيه للحقوق ومكانت المرأة وخاصه وأنها ساهمت وبفعالية في مسيرة الثورة السلمية التحريرة للجنوب منذ انطلاقتها شعبياً في 2007م ومن هذا المنطلق فإن المجلس الانتقالي قد مكن المرأه في كل هيئاته المركزية والمحليه لتؤدى دورها وتسهم في هذه المرحله الهامه من حياة شعب الجنوب.

◄ماهو سبب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق؟

الشرعيه اليمنية هي سبب هذا التلكؤ لان أجنحه داخلها تعرقل التنفيذ وصولاً إلى افشال الاتفاق كلياً، والشواهد على الأرض كثيره، ثم إن هذا الاتفاق قد وضع هذه القوى وقوتها العسكرية تحت الضوء للقيام بمهامها في جبهات القتال ضد الحوثي بعد أن توقفت من سنوات،مستفيده من دعم التحالف الذي لم يتوقف. 

◄تقليص عدد وزرائها وونفوذها من السيطرة على مواقع القرار وامتيازاتها التي كانت تحصل عليها بالعملة الأجنبيه، ثم انتقالها من الفنادق إلى الداخل لمواجهة متطلبات الناس المعيشية  والخدمية والأمنية، لهذه الأسباب وغيرها تتلكأ الشرعية في التنفيذ لإطالة الفترة الزمنية وصولاً لأفشال الاتفاق .

◄ماهو المطلوب من الحكومة الشرعيه حسب الاتفاق؟

هذة الحكومة وفق الاتفاق انتهت صلاحيتها في12/5  وتشكيل حكومة جديدة مناصفة لكن تعطيل الشرعيه للتنفيذ أدى إلى استمرار هذة الحكومة للأسباب التي ذكرناها في الإجابه السابقة.

◄ماذا عن خطوات الانتقالي في حالة عدم رضوخ الشرعيه لتنفيذ بنود اتفاق الرياض؟

الانتقالي تعامل بحكمة وروية وابداء حسن النواياء من بداية التفاوض ثم التوقيع وحتى فترة التنفيذ متفهماً حرص الاشقاء بالسعوديه لتنفيذ الاتفاق، ثم كشف طرف الشرعيه المعرقل لكل القوى الاقليميه والدوليه المهتمه بتفيذ الاتفاق، والانتقالي بعد مرور الفتره المزمنه لايمكن أن ينتظر إلى ما لانهايه بل لديه الحق في اتخاذ الخطوات بالخيارات المناسبه لحماية شعب الجنوب وحقه وفقاً للاتفاق.

◄مادور المجلس الانتقالي الجنوبي في القضاء على الفساد بعدن؟ وماهي الاجراءت التي اتخذها ؟

 الفساد يضرب أطنابة في كل مؤسسات الدوله بعد أن زُرع ونما واستفحل منذ ثلاثه عقود،بل وصل الأمر ان سلطة صنعاء منذو احتلال الجنوب بقواها المتنفذه وزعت نفسها على حقول النفط وصارت  بتعاقدها مع الشركات الاجنبيه وتستلم حصتها من الايرادات حتى الاَن، وهذا نموذج فقط، وهكذا في بقية القطاعات الاقتصادية وألايراديه، وفي مختلف مؤسسات الدولة، وأمام غول الفساد المتوحش وعدم امتلاك الانتقالي السلطه الفعلية فانه قد حاول في اكتوبر 2018م الإقدام على خطوات عمليه لمحاربة الفساد من خلال الادارة الذاتية للجنوب لكن قامت  حكومة الشرعية الدنيا ضده ولم تقعد وبكل الوسائل لدى دول التحالف والدول الكبرى وجعلتها تتدخل بالضغط على الانتقالي بتأجيل تنفيذ القرار، واكتفوا الاخرين في تغيير رئيس الحكومه فقط، ويعمل الانتقالي في كشف الكثير عمليات الفساد بطرق متعدده،وتحت رعاية الانتقالي:

◄عقد جامعة عدن المؤتمر الاقتصادي الجنوبي الاول في كلية الاقتصاد ومن خلال الاوراق العلمية التى تقدم بها عد من الخبراء والمختصين بالاقتصاد الى ثقييم مستوى القطاع الاقتصادي والفساد القائم والرؤاء المستقبليه  لانتشال  تلك القطاعات من وضعيتها الراهنه.

◄أقام الانتقالي ورش عمل علميه لدراسات بعض القطاعات الاقتصاديه الهامه.

ووفقالاتفاق الرياض سيكون للانتقالي وجوده القانوني في كل مؤسسات ومرافق الدوله وسيعمل بكل قوه لمحاربة الفساد ولبداية النتفيذ اقرةالجمعيه الوطنيه للانتقالي بدورتها الأخيره  تشكيل لجان رقابه على مؤسسات ومرافق الدوله بالجنوب.


◄ماذا تريد إيران من اليمن ؟ ولماذا اليمن خاصه؟

ايران بتاريخها دوله توسعية وتستخدم الدين الطائفي وشعاراتها الرنانة بالموت لامريكا واسرائيل وسيله لكسب عاطفة الشعوب وغطاءٌ لتمدد نفوذها في كثير من البلدان وخاصه العربيه .

أما لماذا اليمن؟ فذلك واضح لأهمية موقعها الجقرافي على شريط ساحلي كبير فيه اهم الممرات البحريه لنقل النفط ، ومضيق باب المندب  وسعى ايران لسيطره على اليمن لتتحكم في هذه الممرات البحريه ومضيق باب المندب لخنق مصر العربيه ودول الخليج والسعوديه والتأثير على الامن والاقتصاد العالميين.

◄ماذا عن فتوى هيئة علماء اليمن بشأن الجنوب؟

كانت فتوى ما تسمى بهيئة علماء اليمن بشأن الجنوب في حرب 1994م بمثابة كارثه حلت بشعب الجنوب وما لحق به منذ ذلك التاريخ حتى الان من قتل وتشريد ونهباً لثرواته وتجويعه وتدمير كل ما بناه قبل الوحده المشؤومة


◄ماذا عن مستقبل قضية الجنوب؟ وقرائتك للمشهد؟ 

قضية شعب الجنوب هي قضية أرض وشعب وهوية ودوله كاملة البنيان استباحت بالقوه من دوله(ج. ع.ي) فهي قضيه تمتلك كل مقومات عدالتها، ومستقبلها النصر المحتوم لانها: تسنتد على قاعدة جماهير شعب الجنوب، وتضحياته بعشرات الآلف من الشهداء والجرحي ،ولديها حاملها السياسي ممثلاً بالمجلس الانتقالي،وقوى الاستقلال الاخرى.

والمشهد معقد بتعدد وتنوع اللاعبين فيه اقليمياً ودولياً وما تشهده المنطقه العربية بشكل عام من احداث جسام مرتبطه بمشاريع ومصالح القوى المتحكمه بالقرار العالمي.

◄ماهي رسالتك للحكومه الشرعية؟ 

الإلتزام في تنفيذ اتفاق الرياض.

◄ماهو حل الأزمه اليمنية؟

 بعد خمس سنوات من الحرب ثبت أن خيار الحرب فاشل وأن خيار الحل السياسي بالمفاوضات هو الخيار الصحيح، بعد أن تم التعرف ان جذر الأزمه اليمنية هي قضية شعب الجنوب  التي بحلها بما يرضي شعب الجنوب سيتم انهاء الازمه اليمنيه بشكل عام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

علي محمد صالح البكري اليمن الحوثيين الانتقالي اخر الاخبار اخبار اليمن إيران

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الثلاثاء| رابط مشاهدة مباراة ليفربول الآن

منذ حوالي 13 ساعة

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 12 ساعة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 11 ساعة

نتائج الصعيد ظهرت | Link نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2020 في محافظات (المنيا - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا) بالاسم ورقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم iN hErE

منذ حوالي 12 ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 10 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 13 ساعة

"الراسب أصبح ناجحًا والعكس".. تعديل نتيجة الصف الثاني الثانوي يصدم أولياء الأمور

منذ حوالي 9 ساعات

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 13 ساعة

اعرف نتيجتك نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول natiga now

منذ حوالي 14 ساعة

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 12 ساعة

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة" تكشف عن الحالة الصحية للمصريين العائدين من الصين

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة الانتقالي: الجنوب يمتلك مقومات الدولة ولدينا القدرة الكاملة على الإدارة (حوار)

قيادي بالإنتقالي لــ"الفجر": الطائرات التي استهدفت السعودية إيرانية الصنع.. وهذه رسالتي للحكومة اليمنية(حوار)

عضو بالجمعية الوطنية لــ"الفجر": المشهد السياسي اليمني مُعقد.. وهذا مصير القضية الجنوبية (حوار)

المستشار"أنور الرشيد" لــ"الفجر": الجنوب سيعود لشعبه.. وهذه أسباب التلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض (حوار)

رئيس حركة شباب عدن لــ "الفجر": الإنتقالي طرفاً أصيلاً في المعادلة السياسية بعد اتفاق الرياض (حوار)

قيادي بالمجلس الإنتقالي الجنوبي لــ "الفجر": حزب الإصلاح دمر الجنوب.. وهذه رسالتي للشرعية(حوار)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:20 م

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

10:53 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

11:10 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status