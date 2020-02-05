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ليبيا تعلن تسجيل إصابتين بأنفلونزا الخنازير

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:32 ص
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أنفلونزا الخنازير
أنفلونزا الخنازير
وكالات
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أعلنت السلطات الليبية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابتين بأنفلونزا الخنازير، في مدينة البيضاء.

                                     

وفي تصريحات صحفية، قال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، عبد العزيز الحلافي، إن "4 عينات أخذت من المصابين، وأكد المختبر المرجعي في تونس إصابة اثنين منها بفيروس H1N1 المعروف بإنفلونزا الخنازير"، كما أوردت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

وأضاف الحلافي، أن فرق التدخل السريع الطبية في ليبيا، عملت فورها تلقي الأخبار على التأكد منها والتقصي عبر تعبئة نماذج محددة، وتحديد الأعراض لدى المرضى، وأخذ بيانات التي تبين اشتباها بوجود نوع من أنواع الإنفلونزا المتوطنة في هذه الفترة.

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ليبيا تسجيل اصابتين أنفلونزا الخنازير

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