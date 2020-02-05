جامعة جنوب الوادي تنظم المؤتمر العلمي الثاني عن العلاج الطبيعي

تنظم كلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، المؤتمر العلمي الثاني، تحت عنوان "الوسائل المتقدمة في العلاج الطبيعي لتحسين الكفاءة الحياتية"، في الفترة من 12 ـ 14 فبراير الجاري بمقر الجامعة بقنا.





وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة العلاج الطبيعي في صعيد مصر وترسيخ دور العلاج الطبيعي في تخفيف معاناة المرضى، كوسيلة طبية تساعد على سرعة الشفاء وتخفيف الألم.





وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يشارك فيه أساتذة من كليات العلاج الطبيعي والطب البشري، من مختلف الجامعات المصرية، لافتًا إلى أنه يقام على هامش المؤتمر العديد من ورش العمل.





وأشار الدكتور محمود الشاذلي سكرتير عام المؤتمر، أن المؤتمر يتناول عدد من المحاور تدور في أهمية العلاج الطبيعي في تحسين الكفاءة الحياتية، ودور العلاج الطبيعي في تحسين وظائف مفصل الكتف، وتأهيل إصابات مفصل الركبة، وتأهيل الطرف العلوي بعد استئصال الثدي وعدد من المحاور الأخرى.