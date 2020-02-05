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الأنبا باخوم يلتقي بالشباب الفرنسيسكاني على هامش المؤتمر التكويني

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:20 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
ماريان عيد
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التقي اليوم، نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بالشباب الفرنسيسكاني بدير الآباء الفرنسيسكان بالمقطم، وذلك خلال المؤتمر التكويني الشبابي "أنتم جميعا أخوة، مصر هبة الشرق ".

تخلل لقاء نيافته بالشباب، كلمة عبر خلالها عن فرحته بتواجده مع الشباب وبالأنشطة والمؤتمرات المجمعة، حيث احتوي المؤتمر على ١٧ رعية مختلفة.

بدأ نيافته بكلمة عن "تكوين الإرادة - كيفية تنمية الإرادة بالحب - أهم ما يميز الكنيسة القبطية الكاثوليكية - تكوين الفكر ويجب العمل على الإرادة وتقريب المسافات"، ثم تطرق إلي موضوع المحاضرة وهو هوية الكنيسة القبطية الكاثوليكية محددا نقاط هامة لأهم ما يميز الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

وأشار إلى أن هويتنا هي قلب يستمع إلي الله ويتفاعل معه ومن أهم هذه المميزات: "الرد السريع على كلمة الله - الانفتاح على الرسالات والرهبانيات المختلفة - التعايش مع الآخر - إعلان حقوق الإنسان واحترامها"، والعديد من النقاط الأخرى ثم فتح نيافته المناقشة مع الشباب الحاضرين.

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الكلمات المفتاحية

مؤتمر تكويني الشباب الفرنسيسكاني الأنبا باخوم النائب البطريركي الآباء الفرنسيسكان

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