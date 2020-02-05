"زمن الفن الجميل".. رانيا فريد شوقي تنشر صورة نادرة لوالدها مع نادية لطفي

رثت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة الراحلة نادية لطفي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت صورة قديمة لوالدها الراحل فريد شوقي بصحبة الفنانتين نادية لطفي ومديحة كامل في إحدى المناسبات.

وعلقت على الصورة قائلة: "الله يرحمكم ويجعل مثواكم الجنة الزمن الجميل لأن ناسه جمال أول بطولة للفنانة نادية لطفي في فيلم (سلطان) مع فريد شوقي وآخر فيلم ليها برضه مع أبويا (منزل العائلة المسمومة) والفنانة مديحة كامل في بدايتها اشتركت معاه في فيلم (٣٠ يوم في السجن) عزائنا الوحيد ان إحنا مازالنا مستمعين بفنكم وزمن الفن الجميل".

قد رحلت الفنانة القديرة نادية لطفي عن عالم صباح أمس وذلك عن عمر ناهز الـ 83 عام، وذلك بعد مشوار فني حافل بالنجاح والأعمال الخالدة.

وعانت الفنانة القديرة من أزمة صحية خلال الأيام الماضية نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وتم وضعها بغرفة العناية المركزة تحت أجهزة التنفس الصناعي، ومنع الزيارة عنها في الأيام الماضية لسوء حالتها الصحية.

وتشيع جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي، اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد مستشفى المعادي العسكري، والتي لفظت بها أنفاسها الأخيرة.

ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا الخميس الموافق السادس من فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.