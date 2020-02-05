تريزيجيه : الثقافة توفر الكثير من الخطوات على اللاعب

صرح المصري محمود تريزيجيه نجم آستون فيلا الإنجليزي أن الثقافة توفر الكثير من الخطوات في حياة أي لاعب.

وقال تريزيجيه في ندوة عقدت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "أشعر بالفخر بعد اختياري سفيرًا لمعرض الكتاب وأود أن أوجه الشكر للنادي الذي تربيت فيه وهو النادي الأهلي".

وأضاف :" الثقافة توفر الكثير من الخطوات على اللاعب أو حتى على الشخص العادي وكل في مجاله لابد أن يستكمل تعليمه طوال الوقت للاستزادة من العلم".

وتابع "إصراري على الوصول إلى ما وصلت إليه هو ما قادني إلى النجاح وعلى كل فرد أن يثابر ويصر على تحقيق حلمه مهما كلفه الأمر من جهد وعرق ولعل نجاحي يأتي من أنني كنت أصر على ذلك منذ كنت لاعبا صغيرا وإلى الآن".

واختتم تريزيجيه تصريحاته قائلاً : " أحب القراءة خاصة في المجال الكروي حتى استفيد من حياة أشهر اللاعبين في العالم مثل رونالدو وميسي للوقوف على أحدث تجاربهم".

وكان محمود تريزيجيه قد طلب من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أن توقع له على تي شيرت معرض الكتاب وذلك خلال استقباله في ختام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث يعتبر كأحد سفراءها.

وكتبت الوزيرة على القميص :"كل الشكر والتقدير لكابتن مصر محمود تريزيجيه.. إيناس عبدالدايم".

وأهدت وزيرة الثقافة مجموعة من إصدارات هيئة الكتاب منها كتاب شخصية مصر وسلسلتي ما ورؤية لتريزيجيه مؤكدة أنه أصبح سفيرا للثقافة إلى جانب أنه نموذجا مشرفا للرياضة المصرية.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب قد اختارت لأول مرة عددًا من الشخصيات العامة كسفراء له أبرزهم الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق والفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان التشكيلي أحمد مصطفى والمهندس العالمي هاني عازر بالإضافة إلى نجم الكرة العالمية والمصرية محمود تريزيجيه