شاهد.. آخر ظهور لـ"نادية لطفي" قبل وفاتها (فيديو)





تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق آخر ظهور للفنانة الراحلة نادية لطفي، خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ83 في مستشفى المعادي العسكري.

مقطع الفيديو نشرته الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" في 3 يناير الماضي والذي صادف عيد ميلاد إلهام شاهين التي حرصت على مشاركة الفنانة نادية لطفي هذا اليوم.





واحتفلت الفنانة إلهام شاهين مع الراحلة في المستشفى، ونشرت فيديو على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.





وحرصت على كتابة تعليق تهنئ به الفنانة نادية لطفي بعيد ميلادها وتدعو لها بالصحة.





يذكر أن نادية لطفي، رحلت عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر يناهز 83 عاما بعد معاناة مع المرض، نقلت على إثره للعناية المركزة بأحد المستشفيات.





وتشيع جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي، اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد مستشفى المعادي العسكري، والتي لفظت بها أنفاسها الأخيرة.











