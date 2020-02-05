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لتجنب الحوادث في الطقس السيء.. المرور تقدم 8 نصائح

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية وانتشار الشبورة؛ لعدم وقوع أي حوادث. 

وجاءت النصائح كالتالي:
1. عدم تجاوز السرعة المقررة قانونًا، لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2. عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3. عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4. عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار، حرصا على سيولة حركة المرور.

5. عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6. عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7. استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.
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