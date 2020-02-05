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الترجي ضد إتحاد المنستير .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:37 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب "رادس" الأوليمبي بمدينة تونس العاصمة عصر اليوم الأربعاء، لقاء قمة الدوري التونسي بين فريق الترجي الرياضي وضيفه إتحاد المنستير، لحساب مواجهات الجولة 13 من الدوري التونسي.

وتتجه أنظار عشاق الكرة التونسية نحو هذا القاء، لا سيما وأن الفريقان يحتلان المركزين الأول والثاني في الدوري التونسي.

ويبتعد الترجي بفارق ست نقاط عن المنستير، وسيكون الفريق أمام فرصة ذهبية للإبتعاد بالصدارة، إذا حقق الفوز على الإتحاد.

بينما سيسعى الضيوف لتحقيق الفوز وتذليل الفارق لثلاثة نقاط، ومن ثم إنتظار أي سقوط قادم للترجي ومزاحمتهم للصدارة معه.

ترتيب الترجي وإتحاد المنستير

يحتل الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي برصيد 34 نقطة من 12 مباراة، بواقع 11 فوز وتعادل وحيد، سجل 27 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف، ويعد أقوى هجوم في المسابقة.

بينما يتواجد إتحاد المنستير في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، حققها من 8 إنتصارات وأربع تعادلات دون هزيمة أيضاً، سجل 19 هدفاً وسكنت شباكه 5 أهداف، ويعد أقوى دفاع في المسابقة.

موعد مباراة الترجي وإتحاد المنستير

تنطلق المباراة عصر اليوم الأربعاء 5 فبراير، وذلك في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت ودمشق وعمان، الخامسة بتوقيت أبو ظبي ودبي، الثانية ظهراً بتوقيت تونس والجزائر،الواحدة بتوقيت جرينتش.

التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة إتحاد المنستير

من المتوقع أن يدخل المدرب معين شعباني، المدير الفني للترجي لقاء المنستير بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: رامي الجريدي.

خط الدفاع: سامح الدربالي - عبد القادر بدران - خليل شمام - إلياس شيتي.

خط الوسط: محمد على بن رمضان - كوامي بونسو - فوسيني كوليبالي.

خط الهجوم: حمدو الهوني - إبراهيما واتارا - فادي بن تشوج.

 

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