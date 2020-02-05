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ويليان يصدم برشلونة بهذا القرار

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:05 ص
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ويليان
ويليان
علي خلاف
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وجه البرازيلي ويليان بورجس دا سيلفا نجم فريق تشيلسي الإنجليزي صدمة قوية لفريق برشلونة الذي يريد الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية عن مستقبل "ويليان" مع نادي تشيلسي الانجليزي خاصة وأن عقده ينتهي في يونيو المقبل.

وأشارت شبكة "ESPN" العالمية أن "ويليان" اتفق مع ادارة تشيلسي على تجديد عقده مع النادي اللندني والاستمرار مع الفريق ولا يرغب في مغادرة قلعة "ستامفورد بريدج" في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الشبكة أن اللاعب البرازيلي أغلق الباب في وجه نادي برشلونة الذي يسعي بقوة للحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أكد أنه حال عدم توصله إلي اتفاق بشأن تمديد تعاقده مع تشيلسي، لن يرحل عن الدوري الانجليزي، وسينتقل إلي أي فريق انجليزي آخر.

ويتصدر "ويليان" قائمة الصفقات المستهدفة في برشلونة بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب مع فريق تشيلسي خلال المواسم الماضية، حيث يتوقع أن يدخل النادي الكتالوني في مفاوضات قوية للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة

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