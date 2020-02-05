Advertisements
Advertisements
Advertisements

غياب 4 لاعبين عن تدريبات ريال مدريد استعدادا لريال سوسيداد

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسن شحاتة
Advertisements

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن غياب 4 لاعبين من تدريبات الميرنجي مساء اليوم، ضمن استعدادت الميرنجي لمواجهة ريال سوسيداد، يوم الخميس المقبل، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، في المقرر إقامته على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي.

وذكر النادي الملكي عبر موقعه الرسمي، أن التدريبات شهدت غياب كلاً من: لوكاس فاسكيز، وداني كارفخال، والبرازيلي كاسيميرو، وماريانو دياز.

وأوضح ريال مدريد أن ماركو أسينسيو يواصل عملية تعافيه من الإصابة بالعمل على العشب منفردًا، وبدأت الجلسة بالعمل البدني، ثم تدريبات الاستحواذ والضغط والتكتيكات، ولعب مباريات في أبعادة صغيرة.

كما أكد على معاناة داني كارفخال من كدمة في الكاحل، بعدما تعرض لها في ديربي مدريد، بينما يعاني كاسيميرو من الإنفلونزا، في حين لم يتم الكشف عن حالة ماريانو دياز ولوكاس فاسكيز.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" برصيد 49 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني بفارق 3 نقاط

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هازارد مدريد مباراة ريال مدريد مباراة كرة القدم صفقات ريال مدريد زيدان ريال مدريد واتلتيكو مدريد ريال مدريد اليوم ريال مدريد ريال رونالدو ديربي مدريد دارة برشلونة انتقالات ريال مدريد الدوري الاسباني اخبار كرة القدم اخبار ريال مدريد اتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ حوالي 9 ساعات

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 11 ساعة

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ حوالي 9 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 11 ساعة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الثلاثاء| رابط مشاهدة مباراة ليفربول الآن

منذ حوالي 11 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 11 ساعة

"الراسب أصبح ناجحًا والعكس".. تعديل نتيجة الصف الثاني الثانوي يصدم أولياء الأمور

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. مرتضى منصور يتهم 10 أشخاص بالتخابر مع قطر

منذ حوالي 19 ساعة

نتائج الصعيد ظهرت | Link نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2020 في محافظات (المنيا - بني سويف - أسيوط - سوهاج - قنا) بالاسم ورقم الجلوس من خلال مديرية التربية والتعليم iN hErE

منذ حوالي 10 ساعات

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ حوالي 10 ساعة

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة" تكشف عن الحالة الصحية للمصريين العائدين من الصين

منذ ساعة الا ربع

رياح ترابية تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

19 لاعبا في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو

6 غيابات قوية في قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس

مفاجأة.. 8 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد

سر غياب راموس عن تدريبات ريال مدريد الجماعية

أخبار ريال مدريد اليوم.. سخرية "الجولف" تظهر في مران الملكي ولاعب برشلونة على رادار بيريز

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو غدًا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:20 م

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

10:53 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

11:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status