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قبل مواجهة ريال مدريد أمام سوسيداد.. لاعب الملكي المعار يؤكد قدرة فريقه على الفوز

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:20 ص
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ريال سوسيداد
ريال سوسيداد
محمد جمال
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تحدث نجم ريال مدريد الإسبانى والمعار لصفوف فريق ريال سوسيداد عن فرص فريقه فى مواجهة المرينجي يوم الخميس القادم ضمن مباريات كأس ملك إسبانيا.

وقال مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد والمعار لصفوف ريال سوسيداد خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية انه يسعي للظهور بشكل جيد أمام الملكي فى ربع نهائي كأس الملك.

وصرح أوديجارد، قائلاً :"نريد أن نفعل شيئًا مميزًا هذا الموسم، ونتطلع لهذه المواجهة امام ريال مدريد، وأعتقد أنها ستكون صعبة، لكننا قادرون على إيذاء أي فريق".

وأضاف : "لقد أثبتنا أننا لدينا المستوى لننافس أقوي وأكبر الأندية وسأخوض هذه المباراة بشكل جيد، وحريص على الظهور بقوة أمام ريال مدريد ".

وأعرب اوديجارد عن سعادته باللعب فى صفوف ريال سوسيداد، قائلاً :" عقدي مع سوسيداد لمدة عامين.. أنا سعيد جدًا لوجودي هنا.

 

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