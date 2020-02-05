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نجم ريال مدريد يرفض دعوة نيمار لعيد ميلاده

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:15 ص
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نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد رفض دعوة مواطنه نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان للإحتفال بعيد ميلاده.

وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن نيمار قام بدعوة فينيسيوس لحضور حفل عيد ميلاده بالأمس ولكن فينيسيوس رفض الدعوة.

وأكد البرنامج الإسباني أن فينيسيوس رفض الذهاب إلى باريس وحضور حفل عيد ميلاد نيمار إحتراماً لريال مدريد وأيضاً من أجل أن يستعد لمواجهة ريال سوسيداد يوم الخميس المقبل في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أن الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد تمكن من خطف الأضواء عقب دخوله كبديل في الشوط الثاني من مباراة إشبيلية والتي فاز بها الملكي بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري هذا الموسم.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن زين الدين زيدان قرر إبقاء فينيسيوس على مقاعد البدلاء والدفع برودريجو كما اعتاد أن يفعل في معظم المباريات لكن رودريجو لم يقدم آداء جيد مما اضطر المدير الفني الفرنسي للدفع بفينيسيوس في الدقيقة 61.

وكشفت التقارير أن فينيسوس أظهر خطأ زيدان المدير الفني لريال مدريد بتجاهله وأنه على الرغم من أنه خاض 30 دقيقة فقط إلا أنه تفوق على مواطنه وزميله رودريجو الذي شارك لمدة ساعة كاملة ولم يقدم المستوى المطلوب، حيث خلق خطورة على دفاعات إشبيلية منذ لحظة دخوله وكاد أن يسجل ويصنع في أكثر من لقطة.

وأوضحت التقارير الصحفية أن فينيسيوس قام بمراوغتين ناجحتين أثناء فترة تواجده على أرض الملعب كما أنه صنع فرصتين سانحتين للتسجيل أيضاً لم يتم استغلالهما بالشكل المطلوب عدا أنه أطلق تسديدة واحدة على المرمى.

وأكدت التقارير الصحفية أن رودريجو قام بمراوغتين في الساعة التي خاضها ولم يصنع أي فرصة مؤكدة للتسجيل ولم يسدد أي كرة على المرمى وحتى في الجانب الدفاعي لم يكن له أي دور يذكر فلم يشتت أي كرة من هجوم أشبيلية بينما استخلص فينيسيوس كرة واحدة في نصف المدة فقط

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