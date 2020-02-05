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أهداف مباراة - غرناطه 2 × 1 فالنسيا| ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:00 ص
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غرناطه وفالنسيا
غرناطه وفالنسيا
محمد مرعي
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خطف فريق غرناطة فوزًا غاليًا على فالنسيا بهدفبن مقابل هدف ، في المباراة التيجمعتهما ضمن منافسات مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب نويفو لوس كارمينيس.

تقدم روبرتو سولدادو لغرناطة في الدقيقة الثالثة، بينما تعادل فالنسيا عبر رودريجو مورينو، بالدقيقة 40، ثما جاء هدف الفوز لغرناطة بالدقيقة 90، روبرتو سولدادو.

وكان الحكم قد إلغى هدفا لفالنسيا عبر رودريجو مورينو بالدقيقة 15 من عمر اللقاء.

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