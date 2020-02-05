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ترامب: تقدمت بخطة السلام لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:34 ص
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أشرقت حفني
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قدم خطة للسلام في الشرق الأوسط بين فلسطين وإسرائيل لتحقيق الاستقرار ودعم الأمن في المنطقة.

وأضاف ترامب، خلال خطاب حالة الاتحاد، بالعاصمة واشنطن، أن بلاده ستظل تحارب الإرهاب في كافة الأماكن لحماية العالم منه.

وتابع الرئيس الأمريكي: علينا مواجهة الإرهاب في كافة المناطق وتمدد داعش.

وأشاد أيضا بالعملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية لقتل كل من قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومجموعة من قادة الحشد الشعبي، وأيضا زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي.
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الكلمات المفتاحية

فلسطين حالة الاتحاد ترامب الولايات المتحدة إسرائيل

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