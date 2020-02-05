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الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للرائد في مواجهة الهلال

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:04 ص
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الرائد
الرائد
أميرة فطيم
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تتجه أنظار عشاق الكرة نحو ملعب جامعة الملك آل سعود؛ لمتابعة مباراة نارية تجمع بين الهلال ونظيره الرائد، مساء يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، جمعهم من 16 مباراة، فاز في 10 مواجهات، والتعادل في 5 مباريات، فيما خسر في مباراة واحدة فقط، فيما يتواجد الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الرائد في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للرائد أمام الهلال:-

حراسة المرمى: عزالدين دوخة

خط الدفاع: محمد العامري - عبدالله الفهد - إيزيكيل بالوميك - محمد الشريمي

خط الوسط: جلال الداودي - سلطان الفرحان - أرناو دجوم

خط الهجوم: محمد فوزير - رائد الغامدي - أحمد الزين

يذكر أن الهلال حقق فيها فوزا ثمينا في آخر مواجهة أمام الرائد بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الدور الأول، بعد أن تعادلا بهدف لمثله في يناير 2019 في الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

 

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