ترامب: أمريكا أصبحت المنتج الأول للغاز الطبيعي والنفط في العالم



وأضاف ترامب، خلال خطاب حالة الاتحاد، الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت إنجازات على أرض الواقع، وأرقامًا قياسية لم يعتقد أحد إنه بإمكاننا إنجازها.



وأكد الرئيس الأمريكي، أنه وعد بإيجاد صفقة بديلة لصفقة "نافتا" التي وصفها بأنها مجحفة لأمريكا، مشيرا إلى أن بلاده وقعت اتفاقية جديدة مع كندا والمكسيك بدلا من اتفاقية "نافتا".



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت المنتج الأول للغاز الطبيعي والنفط في العالم، لافتا إلى أن أمريكا أصبحت مستقلة في مجال الطاقة، وحققت نجاحات كبيرة في آخر 3 سنوات.