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شاهد.. الصيادون المصريون العائدون من اليمن يهتفون: "عاش السيسي"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:20 ص
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المصريين العائدين من اليمن
المصريين العائدين من اليمن
أشرقت حفني
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات من الاحتفال بعودة الصيادين المصريين من اليمن، بعد احتجازهم لمدة تجاوت شهرين، يرددون هتافات: "تحيا مصر.. عاش السيسي".

ووصلت طائرة مصرية خاصة إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 32 صيادا مصريًا كان قد تم احتجازهم في اليمن من قبل الميليشيا الحوثية منذ نحو شهرين.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تويتر تغريدة، قال فيها: "تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادا مصريا في دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل أمن للأراضي المصرية".

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عودة الصيادين المصريين المحتجزين باليمن، رسالة قوية جدا من الدولة المصرية للمصريين في الخارج الذين يتعرضون لمصاعب، أو يقع عليهم ظلم أن الدولة تحميهم.
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الكلمات المفتاحية

مصر اليمن المصريون العائدون 32 صيادا مصريا

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