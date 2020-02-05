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"شكرا صقور مصر" يتصدر "تويتر" بعد عودة المحتجزين في اليمن

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:27 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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تصدر "هاشتاج" يحمل اسم "شكرا صقور مصر"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد عودة المصريين المحتجزين في اليمن.

وقدم رواد موقع التدوينات القصيرة الشكر للمخابرات المصرية على جهودهم لعودة المصريين، وقال أحدهم: "استطاعت المخابرات العامة المصرية التدخل لتحرير 32 صيادا مصريا كانوا محتجزين باليمن منذ 14 12 2019.. وارسل لهم الرئيس السيسي طائرة خاصة أقلتهم لمطار القاهرة".

وأعرب آخر عن فخره واعتزازه بمخابرات مصر، قائلا: "المخابرات تجبرك انك تفتخر انك مصري بجد والله ربنا يحميهم #شكرا_صقور_مصر".

ونجحت السلطات المصرية في إعادة 32 صيادًا مصريًا محتجزين في اليمن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الأجهزة المختصة بالتدخل لإنهاء أزمة احتجاز 32 صيادًا مصريًا، وتأمين عودتهم بطائرة خاصة.

وقالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه كان هناك تكليفات من القيادة السياسية بإرسال طائرة خاصة لعودة الصيادين المصريين.
"شكرا صقور مصر" يتصدر "تويتر" بعد عودة المحتجزين في اليمن
"شكرا صقور مصر" يتصدر "تويتر" بعد عودة المحتجزين في اليمن
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