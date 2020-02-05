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تريزيجيه: حسام البدري ضم أسباب تألقي في أوربا
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:06 ص
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هيثم موسى
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أكد محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب، له فضل كبيره عليه في بدايته الكروية.
وقال نجم أستون فيلا الإنجليزي، ان حسام البدري منحه الفرصة عندمت كان تحت قيادته في النادي الأهلي والتي ساعدته على التألق في أوروبا.
وتابع تريزيجيه في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أنا خارج من النادي الأهلي ومتربي في الأهلي وده ساعدني على التألق في أوروبا" .
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