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جدة حلا الترك تهاجم والدة الفنانة الشابة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:57 ص
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بوابة الفجر
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هاجمت مها الترك، جدة الفنانة حلا الترك، منى السابر والدة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت متوجهة إلى السابر: "قبل ما تسمحي لنفسك تقذفي وتشتمي ان تعرفي كل الوقائع ولكن لا ألومك انتِ بتسمعي من طرف واحد انتِ أصلاً متعاطفة معها فطبيعي اتصدقي كل كلمة بتقولك الك"

وأشارت إلى أنها بأنها لم تحرمها من أولادها وأن هؤلاء هم من لا يرغبون في العيش معها. 

ودعتها إلى التمتع بالجرأة وكشف الأسباب التي أدلى بها هؤلاء أمام المسؤولين في مركز حقوق الطفل وفي مركز شرطة جنوب العاصمة ومركز النبي صالح وفي النيابة العامة أواخر العام 2019.

وأضافت: "هي ومحاميها بأذنيها سمعت شو قالوا الأولاد وليش ما بدهم يعيشوا معها وأنا بقولك خليها تخرج عن صمتها وتطلع تقول الأسباب الحقيقية وخليها تقولك شو القضية اللي بينها وبين بنتها بالنيابة".

وعبرت عن حبها لأحفادها مشددة على أنها ستقف معهم كلما احتاجوا إلى ذلك. 

ويأتي هذا على خلفية ظهور السابر في مقطع مصور كشفت من خلاله تعرضها للتهديد والابتزاز بسبب أولادها.






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منوعات حلا الترك الفجر الفني

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