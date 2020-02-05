تنطلق مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، والتي ستبدأ بلقاء العدالة وضمك.

وقد شهدت الجولة الماضية انفراد الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب الهلال بالصدارة برصيد 13 هدف، فيما زاد حمدالله مهاجم النصر أهدافه إلى 12 هدف.

ويقدم لكم الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين قبل بدء الجولة 17

1- بافتيمبي جوميز "الهلال" 13 هدف

2- عبد الرازق حمدلله "النصر" 12 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" 11 هدف

4- كارلوس إدواردو "الهلال" 9 أهداف

5-رومارينيو "الاتحاد" 8 أهداف

6- دجانيني تافاريس "الأهلي" 8 أهداف

7- روني فيرنانديز "الفيحاء" 7 أهداف

8- كاروليس أندريا "العدالة" 7 أهداف

9- جيوفينكو "الهلال" 6 أهداف

10- ميتشيل تى فريدي "الفتح" 6 أهداف

11- كارلوس ستراندبيرج "الحزم" 6 أهداف

12- سعد بقير "أبها" 6 أهداف.