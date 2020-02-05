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موعد مباراة اتحاد جدة اليوم| مشاهدة مباراة اتحاد جدة التعاون اليوم الأربعاء 5-2-2020في الدوري السعودي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:35 ص
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اتحاد جدة والتعاون
اتحاد جدة والتعاون
أمل الحلفاوي
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يواجه اتحاد جدة منافسه التعاون، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

موعد مباراة اتحاد جدة والتعاون

وينطلق اللقاء الذي يجمع بين الاتحاد والتعاون عند الساعة الخامسة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، والسادسة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مثلهم وخسارة 8 مواجهات، وسجل 20 هدف ودخل مرماه 25 هدف.

وكان الاتحاد قد تعادل إيجابيًا بهدف في آخر لقاء له ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين أمام الرائد.

بينما يتواجد التعاون في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بعد الفوز في8 لقاءات والتعادل في 3 مواجهات، وخسارة 5 مباريات، وسجل 25 هدف ودخل مرماه 21 هدف.

وقد تعادل التعاون سلبيًا أمام نظيره الحزم ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

وتنقل المباراة التي سوف تجمع بين التعاون واتحاد جدة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين على قناة السعودية الرياضية الثانية.

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