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عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 490 حالة وفاة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، في الصين إلى 490 حالة وفاة، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس" نقلا عن الحكومة الصينية، بعد وفاة 65 حالة جديدة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الصينية تسجيل 3،156 إصابة جديدة في مقاطعة هوبي مما يرفع عدد المصابين في المقاطعة فقط إلى نحو 16،678 شخصا، في الصين، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية وجود 20630 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم.
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هوبي كورونا المستجد فيروس الكورونا ضحايا كورونا

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