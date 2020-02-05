أول تعليق من صاحب بلاغ اختفاء الصيادين المصريين في اليمن



وأضاف "أبو الحسن"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، أن المسئولين بوزارة الخارجية المصرية أكدوا له التواصل مع السلطات اليمنية منذ بدية الأزمة، وأن الصيادين المصريين بخير.



وأوضح شيخ الصيادين بالسويس، أن الصيادين خرجوا من مصر منذ نهاية شهر نوفمبر، وتم إلقاء القبض عليهم في شهر ديسمبر لاختراقهم المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، معلقا على جهود الدولة المصرية في استعادتهم، قائلا: "هذه هي مصر برجالها بقياداتها برئيسها.. والمواطن المصري أصبح غاليًا جدا لدى القيادة السياسية وقرارات الرئيس السيسي تؤكد ذلك".

قال بكري أبوالحسن، شيخ الصيادين بالسويس، صاحب بلاغ اختفاء الصيادين المصريين في اليمن، إنه تواصل مع وزارة الخارجية المصرية لإبلاغهم بالواقعة ومحاولة الاطمئنان على أوضاع المواطنين المصريين المحتجزين.