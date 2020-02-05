"الهجرة" تكشف عن خطة الدولة لإعادة الصيادين المصريين المحتجزين باليمن



وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن أجهزة الدولة المصرية عملت مع الأشقاء العرب بالمملكة العربية السعودية، واليمن على نقل الصيادين المصريين لمنطقة الحديدة جنوب اليمن، ومنها إلى مطار صنعاء ومنه إلى القاهرة.



وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الرئيس السيسي، كلف بتوجه طائرة خاصة لصنعاء لإعادة الصيادين المصريين من هناك، معلقة: "المشهد كان جميل جدا.. وكان في انتظار الصيادين المصريين العائدين من اليمن حافلات خاصة لتنقلهم إلى محل سكنهم ومحافظتهم".

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن عودة الصيادين المصريين المحتجزين باليمن، رسالة قوية جدا من الدولة المصرية للمصريين في الخارج الذين يتعرضون لمصاعب أو يقع عليهم ظلمًا، وهي أن الدولة تحميهم.