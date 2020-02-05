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ارتفاع في الحرارة.. بيان بحالة الطقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:14 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أن الطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى.

وأضافت أن الطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة على الوجه البحري، ومائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار في الغرب، وتنشط الرياح مثيرة للأتربة تصل إلى حد العاصفة على مناطق متفرقة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية.

أما على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة، ويسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تنشط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس على جنوب سيناء والغردقة.

وأوضحت أن الطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة على شمال الصعيد، ودافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

ارتفاع في الحرارة.. بيان بحالة الطقس اليوم الأربعاء
ارتفاع في الحرارة.. بيان بحالة الطقس اليوم الأربعاء
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حالة الطقس اليوم الأربعاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الرياح ارتفاع جديد في الحرارة

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