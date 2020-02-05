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أول تعليق لـ شاكيرا على زغرودتها في آخر حفل لها

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:17 ص
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بوابة الفجر
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حسمت المطربة العالمية اللبنانية الأصل الجدل حول الزغرودة التي أطلقتها في حفل السوبر بول الأمريكية قبل يومين، حيث نشرت بنشرها مقطعا مصورا من الحفل يضم لقطتها الشهيرة.

وعلقت على الفيديو قائلة: "أود أن أشكر كولومبيا على منحها لي إيقاعات مابالي وشامبيتا والسالسا والأفرو كاريبية، التي سمحت لي بإحياء حفل "السوبر بول" الذي حلمت به منذ أكثر من عقد". الفجر الفني

كانت شاكيرا أشعلت، ليلة السوبر بول الأمريكية، بزغرودة خلال الحفل الذي شاركتها فيه الغناء المغنية العالمية جينيفر لوبيز.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت خلاله شاكيرا وهي تزغرد، بكثافة كبيرة، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم باعتزاز شاكيرا بأصلها اللبناني والعربي.

وتصدرت  شاكيرا، منذ الأمس وزحتى الآن ريند موقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها أمس الأحد 2 فبراير الجاري

وتألقت شاكيرا وجينفر لوبيز كذلك في حفل السوبر بول الأمريكية حيث أشعلتا أجواء المنافسة بين الفرق من خلال استعراضات عالمية تناسب الحدث الضخم.

ولدت نجمة كولومبيا في 2 فبراير1977 بمدينة بارانكولا كولومبيا داخل عائلة فقيرة فوالدها تنحدر أصوله إلى لبنان ووالدتها من كولومبيا، وأصبحت شاكيرا في سنوات قليلة واحدة من أشهر المطربات في العالم، ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات شاكيرا.





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الكلمات المفتاحية

كولومبية فنانة شاكيرا سوبر بول اغنية

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