خبير عسكري يكشف ما قدمته نادية لطفي للقوات المسلحة

نعى اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والعسكري، الفنانة الراحلة نادية لطفي، قائلًا: "نادية لطفي شخصية عظيمة، وأعطت للقوات المسلحة خدمات كبيرة".



وأضاف "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن نادية لطفي قدمت لمصر الكثير، وكانت تحرص أسبوعيًا عقب 1967 على زيارة الجنود، وتقديم الطعام إليهم.



وأشار إلى أن نادية لطفي قامت بأفلام كثيرة لتوعية الجنود، متابعًا: "نادية لطفي أدت دورًا عظيمًا لمصر والقوات المسلحة".

