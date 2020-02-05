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هاشتاج .. "تركي يساند جمهور الأهلي" يتصدر تويتر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:42 ص
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تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
هيثم موسى
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أعلن النادي الأهلي تمنياته للمستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، بالشفاء ، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتصدر هاشتاج " تركي يساند الأهلي" تريدنات موقع التواصل الإجتماعي تويتر خلال الساعات الأخيرة وحتى.

جدير بالذكرأن مغرد سعودي بارز قد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة كشف من خلالها عن الحالة الصحية لتركي آل الشيخ بعد توارد أنباء أثارت الشكوك حول الحالة الصحية، وأفادت بتعرضه وعكة صحي.

هاشتاج .. "تركي يساند جمهور الأهلي" يتصدر تويتر
هاشتاج .. "تركي يساند جمهور الأهلي" يتصدر تويتر
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