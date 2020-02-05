أستاذ طب نفسي يكشف كارثة عن نسب الطلاق في مصر

قال الدكتور محمد طه، أستاذ طب نفسي، إن هناك علامات تدل على أن الزواج مع إيقاف التنفيذ، ومنها: غياب الحوار بين الزوجين، وأن المشاعر تكون فاترة، وأن يغيب التقدير بين الطرفين لبعضهما.



وأشار "طه"، خلال حواره عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن تجنب الزوجين الجلوس معا، وتعمد انشغال كل طرف عن الآخر، من علامات فتور العلاقة الزوجية، لافتا إلى أن ظهور أي علامة من هذه العلامات يؤكد أن هناك مشكلة، ويجب الانتباه.



وكشف أستاذ الطب النفسي، عن نسب الطلاق في 2019 موضحا أنها ارتفعت عن 2018 بنسبة تصل 7.6%، مؤكدا أنها نسبة مخيفة، حيث هناك حالة طلاق تقع كل دقيقتين ونصف.

