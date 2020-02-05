تفاصيل الهزة الأرضية التي تعرضت لها الجيزة

أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، أن زلزالًا بقوة 2.53 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب مدينة الجيزة، بتوقيت 9:6 مساءً.



وأشارت المحطة إلى أن هزة أرضية وقعت على بعد 33 كم جنوب مدينة الجيزة، عند خط العرض29.7160°شمالا، وخط الطول31.1923° شرقا.



من جانبه، قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد بحوث الفلك، إن هذه الهزة الأرضية شعر بها المواطنون الموجودون في منطقة دهشور بالعياط.



الجدير بالذكر أن الشبكة القومية للزلازل تعمل عبر 70 محطة لتسجيل أي هزة أرضية تحدث في نطاق البلاد.