باحث: الإعلام الإخواني يُقدم خطابًا مدنيًا ليبراليًا لجذب المعارضة

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الإعلام الإخواني يقدم خطابًا مدنيًا ليبراليًا، لجذب بعض القوى السياسية، من خلال طرح مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان، والحديث عن هذا الأمر في الخارج للضغط على مصر دوليًا.



وتابع "فرغلي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن الجماعة تسوق بأنها تريد المصالحة، والنظام هو من يرفض هذا الأمر، والترويج بوجود فريقين منقسمين في الجماعة، طيلة الوقت من خلال إنشاء مئات من الصفحات الوهمية.



ولفت الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن تحريض الإعلامي الإخواني محمد ناصر، ضد الجيش والشرطة، يأتي تنفيذًا لسياسة الجماعة، ويتقاضى على تحريضه أموالًا كبيرة جدًا من الجماعة الإرهابية.

