Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المستشفيات الجامعية" تطمئن المصريين المحتجزين في الحجر الصحي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:18 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، إن مصر نجحت حتى الأن في منع دخول فيروس كورونا إلى البلاد، معلقا: "في الحقيقة كورونا ليس قاتل وحشي".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن عدد الإصابات تجاوز 20 ألفا والوفيات حوالي 426 شخصا أى 2% من نسبة الإصابة بينما الإنفلونزا الموسمية نسبة الوفيات تزيد عن 5%.

وأشار  أمين عام المستشفيات الجامعية، إلى أن المشكلة في عدم توافر معلومات عن فيروس "كورونا"، وكل يوم نكتشف جديد، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تتواصل مع منظمة الصحة العالمية لمتابعة الأمر.

وطالب المواطنين بعدم السير خلف شائعات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتبع مبدأ الشفافية في كل ما ينشر عن الفيروس، مؤكدًا: "لم نرصد أى حالة إصابة ضمن المواطنين المتواجدين بالحجر الصحي في محافظة مطروح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس الكورونا توك شو المستشفيات الجامعية أخبار

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يزف بشري سارة لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لـ "أزمة ميسي وأبيدال" التي أشعلت النار في برشلونة

منذ ساعة

natiga nOw | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط assiut | اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول In هنا

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وشروزبري يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot

منذ حوالي 4 ساعات

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نتيجتك عندنا | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بني سويف بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت natiga الاعدادية في 23 محافظة عبر بوابة مديرية التربية والتعليم وموقع الوزارة

منذ أقل من ساعة

finally.. لينك نتيجه الصف الثالث الاعدادي ٢٠٢٠ محافظه الدقهليه للفصل الدارسي الأول من مديرية التربية والتعليم dakahliya | غدا موعد ظهورها في المدارس

منذ ساعة و 17 دقيقة

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

منذ حوالي 3 ساعات

Minya site | نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 برقم الجلوس والاسم الان عبر هذا الرابط

منذ ساعتين و 27 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وشروسبري بث مباشر KORA LIVE كورة جول هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انتكاسة جديدة تضرب رمضان صبحي

منذ ساعة و 24 دقيقة

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول وشروسبري اليوم الثلاثاء| رابط مشاهدة مباراة ليفربول الآن

منذ حوالي 3 ساعات

يلا kora شوت مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون بث مباشر كأس الاتحاد الانجليزي ليفربول ضد شوروسبري تاون مباشر يلا شوت حصري اليوم الثلاثاء 04 / 02 / 2020 والقنوات الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

غزة: 12ضحية لإنفلونزا الخنازير وتحذير من ارتفاع الحصيلة

"الصحة العالمية" تطالب بالاستعداد لوباء انفلونزا "قادم لا محالة"

"الصحة" توصي بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمي

الصحة العالمية: لا يوجد ما يسمى بإنفلونزا الخنازير

استشاري يكشف كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس "h1n1" القاتل .. (فيديو)

ذعر في بريطانيا بعد الاشتباه في إصابة مسجون صيني بفيروس "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:53 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2020 عبر موقع مديرية التربية والتعليم Minya

Before all | ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس والاسم عبر مديرية التربية والتعليم Dakahlia.. اعرف نتيجتك للشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول هنا

10:20 م

مشاهدة مباراة ليفربول وشروزبري تاون بث مباشر اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020 في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت رابط beIN Sports

09:04 م

اعرف ناو | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الدقهليه التيرم الأول برقم الجلوس بالاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم | اضغط هنا للحصول على شهادة الاعدادية بمحافظة الـ Dakahlia

10:48 م

يلا شوت كورة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشوروسبري تاون اليوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الإنجليزي kora live

09:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status