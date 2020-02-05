"المستشفيات الجامعية" تطمئن المصريين المحتجزين في الحجر الصحي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، إن مصر نجحت حتى الأن في منع دخول فيروس كورونا إلى البلاد، معلقا: "في الحقيقة كورونا ليس قاتل وحشي".



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن عدد الإصابات تجاوز 20 ألفا والوفيات حوالي 426 شخصا أى 2% من نسبة الإصابة بينما الإنفلونزا الموسمية نسبة الوفيات تزيد عن 5%.



وأشار أمين عام المستشفيات الجامعية، إلى أن المشكلة في عدم توافر معلومات عن فيروس "كورونا"، وكل يوم نكتشف جديد، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تتواصل مع منظمة الصحة العالمية لمتابعة الأمر.



وطالب المواطنين بعدم السير خلف شائعات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتبع مبدأ الشفافية في كل ما ينشر عن الفيروس، مؤكدًا: "لم نرصد أى حالة إصابة ضمن المواطنين المتواجدين بالحجر الصحي في محافظة مطروح".