محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

قاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ونائبه للمنطقة للشرقية المهندس إبراهيم صابر، ومدير غرفة العمليات بالمحافظة، حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمدينة السلام بجوار محطة الصرف الصحي، يأتي ذلك ضمن الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة.



وأكد عبدالعال، أن ملف ازالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل عودة هيبة الدولة، وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز.



وأوضح محافظ القاهرة، أن الموجه الـ 15 تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين، ومازالت تتعدى على أراضي الدولة، والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة، أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرت لجنة التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين، ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.



وأشار المحافظ إلى أن لجان تقنين الأراضي المشكلة على مستوي المحافظة تعمل على قدم وساق للإنتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقاً للقانون، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التقنين، وعدم تحصيل مستحقات الدولة.

