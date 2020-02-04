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الجيش اللبناني يوقف 4 سوريين لانتمائهم سابقاً إلى "داعش"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:32 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أوقف الجيش اللبناني، الثلاثاء، 4 سوريين لانتمائهم سابقاً إلى تنظيم داعش الإرهابي في جرود بلدة عرسال شرق لبنان.



وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني مساء الثلاثاء: "أوقفت مديرية المخابرات في عرسال، كلا من (م.ز)، (خ.ص)، (ف.ق) و(ع.ع) من التابعية السورية، لانتمائهم في وقت سابق إلى تنظيم داعش الإرهابي في جرود بلدة عرسال - مجموعة "أبو السوس" الإرهابية".



وأضاف البيان أن الموقوفين "تلقوا تدريباتهم في جرود البلدة المذكورة ، وادي ميرا، وشاركوا في اقتحام المراكز العسكرية في وادي حميد في عام 2014، وعمدوا إلى الاستيلاء على أسلحة للجيش وقاموا ببيعها".



وباشرت السلطات التحقيق مع الموقوفين، بحسب البيان، بإشراف القضاء المختص.



ويذكر أن الجيش اللبناني كان قد حرّر جرود لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية في نهاية أغسطس من عام 2017.
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يوقف داعش الجيش اللبناني 4 سوريين

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