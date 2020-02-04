أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 4 فبراير العدي من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها قرار جديد بشأن ساسي وشكوى بوطيب ضد الزمالك وتصريح صادم من ميدو عن السوبر الإفريقي وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





بوطيب يشكو الزمالك





حصل المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك على نسخة من عقده من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم تمهيدًا لتقديم شكوى ضد النادي.





وقرر الزمالك اليوم فسخ تعاقده بشكل رسمي مع النادي بداعي رفضه الخضوع لفحوصات طبية في الفترة الماضية أكثر من مرة.





وحصل بوطيب على نسخة من عقده من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء ليتقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا ضد الزمالك للحصول على قيمة مستحقاته.





تأجيل قرار الزمالك بشأن السوبر الإفريقي





أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه حالة عدم وجود الضمانات الأمنية المطلوبة من الحكومة القطرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة السوبر الإفريقي فسوف يصعد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية





وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي بالزمالك: "أنا أتعامل مع الموقف كمسؤول ورئيس نادي وليس كواحد من الجماهير.. أعلم أن الجماهير تتعامل مع الموقف بمشاعر المشجع ولكن أفعل ذلك من أجل حماية الفريق".





أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





كارتيرون يتخذ قرار جديد بشأن بوطيب





فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط من قائمته لمباراة حرس الحدود المقرر لها غدًا الأربعاء ببطولة الدوري.





وجاء قرار الخواجة باستبعاد فرجاني بسبب الضغط المنتظر في الفترة المقبلة سواء على صعيد السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي ومن بعدها لقاء الأهلي في بطولة السوبر المصري.





تصريح ناري من ميدو عن مباراة السوبر الإفريقي





أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة أن أزمة مباراة الزمالك والترجي والتونسي قبل السوبر الإفريقي برفض الفريق الأبيض المشاركة بها تصب في صالح بطل تونس.





وقال ميدو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لا توجد أي مباراة تم إحداث بلبلة حولها وفاز بها الزمالك، وأتمنى أن يحدث عكس ذلك أمام الترجي.. الترجي فريق عريق ومميز جدا ولكن ١٠ أيام من الهدوء حول الزمالك كافين لعودة الفريق لتركيزه.. إن شاء الله الزمالك يكسب".





وأضاف ميدو: "أتمنى أن يكون مؤتمر اليوم هو آخر حديث من أي شخص حول مكان إقامة ملعب المباراة، فالهدوء حول الفريق عنصر مهم جدا في الفترة القادمة.. فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي والسوبر المحلي في أسبوع واحد سيُعد إنجازا كبيرا لهذا الجيل وسيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره في دوري الأبطال".





أخبار نادي الزماللك اليوم





سر استبعاد كاسونجو من قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود





كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن السبب وراء استبعاد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق من قائمة مباراة حرس الحدود المقرر لها غدًا الأربعاء ببطولة الدوري.





وأكد المصدر أن استبعاد كاسونجو فني وليس بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يعاني من أي مشكلة عضلية.





قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود





محمد عواد - محمد ابو جبل في حراسة المرمى.





محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- حازم امام في خط الدفاع.





طارق حامد - محمد حسن - احمد سيد زيزو - يوسف اوباما - اسلام جابر - محمد عنتر - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي في خط الوسط





عمر السعيد في خط الهجوم.









موعد مباراة الزمالك القادمة





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي حرس الحدود اليوم الاربعاء 5 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.



