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اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:39 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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اختتم مجلس الشباب المصري، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث والأخير من نموذج محاكاة محليات مصر، والمقام بنادي العمال في نطاق حي الشرق ببورسعيد.

وقال وجيه صادق، المحامي بجامعة عين شمس، والمنسق العام للنموذج على مستوى الجمهورية، إن مرشحي المجالس المحلية لابد أن يكونوا على دراية كاملة بطبيعة المكان ونسب الناخبين والعوامل التي تساعد المرشح على النجاح.

وأضاف "وجيه"، أن النموذج ببورسعيد يشهد تفاعلا كبيرا وإيجابية من مجموعات شبابية واعية تسعى للوقوف على النقاط البناءه من أجل حياة سياسية أفضل.

وتحدث محمد الغزاوى، رئيس اتحاد شباب العمال ببورسعيد، عن الفرق بين الفئات والعمال والفلاحين وماهية كل نوع والشروط الواجب توافرها في المرشح لكي يحصل على أكبر نسبه داخل دائرته الانتخابية.

وأشار إلى أن حروب الجيل الرابع من أكثر ما يؤثر حاليًا على أية استحقاقات، فالسوشيال ميديا أصبح لها دور كبير في توجيه الشارع المصري بما تحمله من حقائق وشائعات.

وتقدم سامي الرشيدي، رئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الشباب المصري، وعضو الشورى السابق، بالشكر لجميع الحضور، مشددا على ضرورة زيادة رغبتهم في خوض انتخابات المجالس المحلية القادمة لفرز وجوه شبابية جديدة تقود الحياة السياسية بمصر.

وفي نهاية اليوم الختامي لنموذج محاكاة محليات مصر، وزع قيادات مجلس الشباب المصري، شهادات تقدير على الحضور، الذين حرصوا على اتخاذ الصور التذكارية مع المحاضرين.
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
اختتام فعاليات نموذج محاكاة محليات مصر بمجلس الشباب المصري في بورسعيد (صور)
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نموذج محاكاة مصر مجلس شباب اخبار

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