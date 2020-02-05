طارق الشناوي ناعيًا نادية لطفي: ستظل في تاريخ الوطن للأبد

نعى الناقد طارق الشناوي، الفنانة الراحلة نادية لطفي، قائلًا: "صديقة عزيزة جدًا، وكانت جزء من تاريخ الوطن، وجزء من حياتي وإحساسي".



وتابع "الشناوي"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أنه كان يتواصل مع الفنانة الراحلة هاتفيًا بين الحين والآخر قبل أن تتوفى، معقبا: "نادية لطفي ستظل قيمة أدبية وإبداعية وطنية، في ذاكرة الوطن إلى الأبد".



ورحلت الفنانة نادية لطفي عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز ٨٢ عامًا، بعد وعكة صحية تعرضت لها بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها.



ولدت بولا محمد لطفي شفيق، الشهيرة بنادية لطفي، في الثالث من يناير ١٩٣٨، في حي عابدين بالقاهرة.

